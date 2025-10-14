“Tranva c’è!”: Li Bindoli in scena a Porto Ercole

Porto Ercole (Grosseto). Domenica 19 ottobre, alle 16, al teatro parrocchiale di Porto Ercole, divertimento assicurato con la commedia “Tranva c’è!” in vernacoliere santostefanese, della storica compagnia dei Li Bindoli che nei suoi più di 40 anni di attività si è rinnovata periodicamente nei suoi componenti.

Questa volta si segnala l’esordio nella recitazione della brava, bella e bionda presentatrice Teresa Capitani, che introdurrà anche al pubblico la commedia.

La commedia

“Tranva c’è!” è ambientata nella Porto Santo Stefano degli anni ’60, dove la vita scorre lenta nella casa di un anziano vedovo con due figlie non più giovani, delle quali una vedova con due figli e l’altra zitella, come da tradizione, acida, le donne lavorano come sarte e ricamatrici ed il via vai dei clienti provoca situazioni e colpi di scena di ogni genere.

Per sapere come andrà a finire, è necessario recarsi in tempo al teatro per acquistare il biglietto intero, al costo di 8 euro (5 euro per chi ha la tessera e i ridotti).

Sul palco reciteranno Francesca Casalini, Susy Cecchi, Virginia Vittoria Rincione, Iolanda Coli, Emilia Picchianti, Giulia Solari, Marco Buemi, Angelo Galatolo e, come detto, Teresa Capitani.

La commedia scritta e diretta da Susy Cecchi, aiuto regia e palco Fabiana Mataloni, scenografie Marcella Solari e Franco Collantoni, tecnico audio video Roberto Bartalini, directors Stefano Solari, Alessandro Solari, Carlos Mastantuono, staff Samantha Cimino, Paola Iannetti, Mauro Capitani, Paolo Farris, Roberto Scotto, Marco Cavazzini, Alessandro Rincione.