Soccorritore acquatico: concluso il corso di formazione professionale dei Vigili del Fuoco

L'iniziativa si è svolta ad Ansedonia

di Redazione
Grosseto. Nel periodo compreso tra il 2 settembre e il 10 ottobre si sono tenuti, presso il Polo didattico per il contrasto al rischio acquatico di Ansedonia, due edizioni dei corsi interregionali di “Soccorritore acquatico – SA” ricompresi nella programmazione annuale della direzione regionale Toscana, con 25 unità partecipanti provenienti dai comandi di Toscana, Piemonte, Veneto Trentino Alto Adige, Liguria, Sardegna con istruttori provenienti dalla Direzione regionale Toscana e dai Comandi di Grosseto, Savona, Verbania, Firenze, Lucca, Potenza, Viterbo e Genova.

Le lezioni teoriche si sono svolte presso la struttura dei Vigili del Fuoco sede del presidio rurale di Ansedonia, utilizzata anche per l’alloggio dei discenti, mentre le lezioni pratiche si sono svolte nel tratto di mare antistante la base nautica sede del Polo didattico per il contrasto al rischio acquatico di Ansedonia, anche con sessioni notturne.

L’attività in mare è stata effettuata in collaborazione e sotto il coordinamento della locale Capitaneria di Porto.

Infine nei giorni 3 e 10 ottobre si sono svolti gli esami, alla presenza della commissione presieduta dal Comandante di Grosseto, ingegner Roberto Bonfiglio, superati brillantemente da tutti i partecipanti.

