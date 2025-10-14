Regionali, Petrucci: “Risultato straordinario, premiato il nostro lavoro”

Grosseto, “Un risultato straordinario che conferma la forza di Fratelli d’Italia in Maremma, che nella nostra circoscrizione ha guidato la coalizione alla vittoria su quella di Giani. È la dimostrazione che il lavoro serio, la presenza costante sul territorio e la coerenza delle nostre idee vengono riconosciuti e premiati dai cittadini”.

Lo dichiara la senatrice grossetana Simona Petrucci, esprimendo soddisfazione per l’esito del voto nella provincia di Grosseto.

“Voglio ringraziare di cuore i nostri candidati Guendalina Amati, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Luca Minucci per la passione, la determinazione e l’entusiasmo con cui hanno affrontato questa campagna elettorale. Hanno portato avanti, con orgoglio e competenza, i valori di Fratelli d’Italia e del centrodestra, ascoltando i cittadini e dando voce alle loro esigenze – continua la senatrice -. Un augurio speciale a Luca Minucci, nuova voce della Maremma in Consiglio regionale: sono certa che saprà rappresentare al meglio questo territorio con la sua energia, il suo impegno e la sua grande attenzione ai bisogni concreti delle persone. Porterà a Firenze la voce autentica della nostra provincia, fatta di passione, lavoro e amore per la propria terra. Questo successo è un punto di forza per tutta la nostra comunità politica e un segnale chiaro: la Maremma crede nel cambiamento e Fratelli d’Italia continuerà a essere protagonista nel costruire una Toscana più giusta, libera e orgogliosa delle proprie radici”.