Regionali, il Pd dell’Amiata: “Vince Giani, ma l’astensionismo ci interroga”

Amiata (Grosseto).“Le elezioni regionali ci consegnano una vittoria di Giani e del PD sull’Amiata Grossetana, ma anche un campanello d’allarme impossibile da ignorare: l’astensionismo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd dell’Amiata grossetana.

“Partiamo dai fatti positivi – continua la nota –. Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione Toscana e qui da noi i numeri parlano chiaro: sull’Amiata grossetana, Giani è il candidato più votato in assoluto e il Partito Democratico si conferma il primo partito del territorio, superando Fratelli d’Italia. Ma c’è di più: rispetto alle regionali del 2020 abbiamo recuperato il divario nei confronti del centrodestra. Rispetto a cinque anni fa la situazione è cambiata”.

“Questo risultato complessivo ci dice che il lavoro paga – commenta Federico Badini, coordinatore del Pd Amiata grossetana –. Quando sei presente sul territorio ogni giorno, quando ascolti e lavori insieme ai sindaci e agli amministratori locali, quando organizzi appuntamenti politici partecipati, qualche risultato poi arriva. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati: Leonardo Marras, riconfermato in Consiglio regionale, Lidia Bai, Alessio Scheggi, e soprattutto Lucia Tosini, un’amiatina che si è impegnata con grande determinazione”.

“Ma c’è un problema che non possiamo ignorare – prosegue il comunicato -. L’affluenza è crollata, in molti comuni non siamo arrivati nemmeno al 50%. Non è solo un problema nostro, è nazionale. Ma questo non ci solleva dalle responsabilità. Troppe persone non credono più che la politica possa cambiare le loro vite. E nelle aree interne come la nostra questo sentimento si fa ancora più forte”.

“L’astensionismo è colpa nostra, della politica nel suo complesso – continua Badini -. Non basta vincere. Dobbiamo capire come riconquistare la fiducia di chi ha smesso di votare. Questo sarà il focus del nostro lavoro nel futuro. Per questo organizziamo una serie di incontri per parlare del voto e, soprattutto, per ascoltare. Il primo appuntamento è lunedì 20 ottobre, alle 21, alla sede del Pd di Castel del Piano in piazza Garibaldi”.