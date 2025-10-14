Nebulosa di Andromeda: la galassia proiettata all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 17 ottobre, alle 21.30, l’osservatorio astronomico di Roselle aprirà, meteo permettendo, per le osservazioni della “Nebulosa” di Andromeda, la galassia che ha cambiato per sempre la storia dell’astronomia e della cosmologia moderna; seguiranno le osservazioni degli ammassi stellari, delle Pleiadi e del pianeta Saturno.

La galassia verrà ripresa in fotografia e proiettata in diretta al maxischermo, sarà possibile osservarla anche in visuale dai telescopi e binocoli.

Diretta fotografica a cura di Michele Machetti, presenta Nazario Montuori.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.