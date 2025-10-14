Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi in paese
Lavori di AdF: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 16 ottobre

Orbetello (Grosseto). Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Orbetello, per la realizzazione di nuove infrastrutture in via Maremmana.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 15 alle 19, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Tre Cerri, località Voltoncino, piazza delle Regioni, piazza Molise, piazza Nazione Unite, strada del Padule, Strada Statale 74 Maremmana, Strada Statale Aurelia, via Abruzzo, via Albinia, via Antonio De Witt, via Aurelia, via Calabria, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via della Pace, via della Stazione, via Giovanni Fattori, via Lazio, via Leopoldo di Toscana, via Maremmana, via Molise, via Nazioni Unite, via Padre Ugo Martino, via Paglieri, via Paolieri, via Pietro Aldi, via P. Pascucci, via Puglia, via Renato Fucini, via Salvo d’Acquisto, via Sardegna, via Sicilia, via Stefano Raffei, via Telemaco Signorini, via Toscana, via Umbria.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 19.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

