Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie del paese

L'intervento è in programma giovedì 16 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 17 views

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario, per una manutenzione sulla rete idrica in via del Campone, a Porto Santo Stefano.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 14, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località la Maddalena, via degli Atleti, via dei Maestri d’Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Comune mette in vendita immobili, terreni e...

Premio regionale “Blsd Angel”: Siena Cuore dona riconoscimento...

Comune cardio protetto: un nuovo defibrillatore nella frazione

“La tua voce conta”: Cna Impresa Donna organizza...

Mercato coperto: approvato l’avviso riservato ai concessionari di...

Lavori di AdF: possibili disagi all’Isola del Giglio

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: