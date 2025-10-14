Home Costa d'argentoComune cardio protetto: un nuovo defibrillatore nella frazione
Costa d'argentoSaluteSalute Grosseto

Comune cardio protetto: un nuovo defibrillatore nella frazione

Lo strumento, donato da ToscanaTlc e dal suo amministratore Matteo Angeloni, è stato installato al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Capalbio (Grosseto). Nuovo defibrillatore semiautomatico a Borgo Carige.

Un’installazione che arriva dopo quelle a Capalbio, in via Giacomo Puccini, e a Capalbio Scalo, in via Umbria, grazie alla generosità di ToscanaTlc e del suo amministratore Matteo Angeloni.

“Un gesto di generosa intelligenza – commenta il sindaco Gianfranco Chelini e di attaccamento alla comunità. Si tratta di un esempio virtuoso di come un’impresa abbia un’anima sociale, capace di realizzare un impianto così importante per la sicurezza della nostra gente”.

Il defibrillatore è stato installato al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Un’occasione speciale alla quale hanno partecipato le eccellenze locali per l’ambito dell’impegno sociale, ovvero la Croce Rossa Italiana e La Racchetta. “Due associazioni – conclude il sindaco – che garantiscono la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Ringrazio sentitamente la ToscanaTLC e Matteo Angeloni per un gesto dal valore inestimabile”.

I tre defibrillatori sono completi di piastre adulti e pediatriche e forniti del relativo armadietto metallico in acciaio al carbonio, con sistema di termoregolazione a resistenza e allarme.

“Con questo gesto – dichiara l’amministratore Matteo Angeloni voglio continuare a contribuire alla salute e alla sicurezza della nostra comunità. Sono davvero felice di aver concluso la terza installazione, mettendo a disposizione di tutti tre strumenti che possono fare la differenza in situazioni di emergenza”. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“La tua voce conta”: Cna Impresa Donna organizza...

Neuropsichiatria infantile: in arrivo 4 nuovi specialisti per...

Giornata della menopausa: visite, ecografiche e counseling per...

Lavori di AdF: possibili disagi all’Isola del Giglio

Regionali, il sindaco: “Centrodestra si conferma maggioranza, soddisfatto...

Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: