L’Aperitivo letterario ospita Silva Gentilini con “Le regole infrante”

Grosseto – Giovedì 16 ottobre alle 18.30, alla Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse, torna l’appuntamento con l’Aperitivo letterario, la rassegna organizzata dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni.

Protagonista della serata sarà il romanzo “Le regole infrante” di Silva Gentilini, edito da Piemme (giugno 2025), presentato da Irene Paoletti. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti, anche nei giorni seguenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com

Nel nuovo libro “Le regole infrante”, Silvia Gentilini, racconta la storia di Vinni, una giovane che dopo un grave incidente e la perdita della madre si ritrova a Villa delle Rose, una clinica di lusso immersa nel verde, specializzata nella cura delle dipendenze. Qui incontra Bianca, una donna elegante e fragile che combatte contro l’anoressia e i propri fantasmi interiori. Tra i due personaggi si intrecciano relazioni intense e delicate, ma un evento improvviso rompe gli equilibri della struttura e apre la strada a un’indagine che mette in luce segreti, fragilità e inquietudini.

Un romanzo corale, crudo e intenso, che esplora le fragilità umane e le zone d’ombra della dipendenza, ma che lascia intravedere anche un orizzonte di speranza e di rinascita.

Silva Gentilini, nata a Orbetello, ha lavorato come consulente story editor per Mediaset ed Endemol, occupandosi di fiction televisiva, e come giornalista freelance per riviste come Cosmopolitan e Moda. Ha pubblicato poesie e racconti insieme al poeta Roberto Roversi su “La Tartana degli influssi” ed è stata inserita nella lista d’onore al Premio dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano. È autrice del romanzo “Le formiche non hanno le ali” (Mondadori, 2017), oltre che editor e ghostwriter.