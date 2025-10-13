Triplo intervento di AdF: possibili disagi su tutto il territorio comunale

Sorano (Grosseto). AdF al lavoro a Sorano per tre interventi sulla rete idrica.
I lavori
Per lavori di distrettualizzazione in località Grotte Cavalieri, martedì 14 ottobre, dalle 8.30 alle 14.30, possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Piccona, Grotte Cavalieri, Biagiola, Pianetti di Sovana, Tombe Viticola, Casa Tonioni, Ripa, Castellaccio, Poderone, Poggio dell’Olivo, Sassotondo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.30 del giorno stesso.
Per intervento di manutenzione in piazza del Municipio, mercoledì 15 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30,abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza del Municipio, via della Madonnina, via Ildebrando da Sovana. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.
Per distrettualizzazione della rete idrica in località Monte Buono Appalto, giovedì 16 ottobre, dalle 8.30 alle 11 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Monte Buono Appalto, Casa Pennacchi, Mariucci e Santa Barbara. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.
