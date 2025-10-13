Regionali 2025, risultati on line in tempo reale

Home GrossetoRegionali 2025, risultati on line in tempo reale
I dati pubblicati sul portale Eligendo ma accessibili anche dal sito della Regione

di Redazione
Scritto da Redazione

Scrutinio in tempo reale su Eligendo (https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20251012/regionali/votanti/primoturno/09), la piattaforma del Ministero degli Interni, a cui ci si può connettere anche attraverso il sito della Regione e dalle pagine di Toscana Notizie.

L’appuntamento per sapere chi sarà il nuovo presidente della Regione Toscana è oggi, lunedì 13 ottobre, dopo la chiusura dei seggi, che avverrà alle 15.

I voti saranno pubblicati sul portale Eligendo via via che gli uffici elettorali delle amministrazioni comunali inseriranno i dati dai propri terminali. Sul portale, sono state pubblicate in tempo reale le percentuali di affluenza al voto rilevate alle ore 12, 19 e 23 di ieri, domenica 12 ottobre.

Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione, accoglierà anche per questa tornata elettorale giornalisti e tecnici di televisioni, radio, agenzie e quotidiani non solo regionali, ma anche nazionali: 90 i colleghi che ad oggi si sono accreditati.

