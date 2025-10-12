Ragazzo di 14 anni si perde di notte nella macchia: ritrovato dai Carabinieri

Magliano in Toscana (Grosseto). Due squadre dei Vigili del Fuoco, una del distaccamento di Orbetello ed una del distaccamento volontario di Manciano, la notte scorsa hanno operato per recuperare un quattordicenne che, rientrando da una battuta di pesca, aveva probabilmente perso l’orientamento all’interno della macchia nella zona di Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

L’allarme è stato dato dai Carabinieri, presenti sul posto e che hanno partecipato alle ricerche, e dal padre del ragazzo che, non vedendolo rientrare a casa, si è recato nel posto dove solitamente andava a pescare non trovando traccia del figlio.

La fitta vegetazione e l’assenza di luce hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni, benché le squadre fossero già in contatto con il ragazzo il quale, nonostante la comprensibile apprensione, dichirava di stare bene.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno quindi creato un varco nella vegetazione al fine di raggiungerlo e, una volta trovato il quattordicenne, grazie anche alla collaborazione di un cacciatore del posto, lo hanno accompagnato dai familiari.

Foto di repertorio