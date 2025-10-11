Home CronacaSub disperso, individuato il corpo del giovane
Sub disperso, individuato il corpo del giovane

di Redazione
Grosseto – Sono in corso le operazioni di recupero del sub scomparso questa mattina nelle acque antistanti le isole Formiche di Grosseto.

Con l’utilizzo di attrezzature di rilevazione subacquea in dotazione alla Guardia costiera è stato probabilmente individuato il corpo del giovane subacqueo trentaduenne.

La profondità di ritrovamento rende impossibile l’immersione dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il superamento dei limiti di esercizio in cui gli stessi sono abilitati ad operare, per cui la Guardia costiera provvederà al recupero tramite l’utilizzo di attrezzature in dotazione. Il gommone e l’elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo personale SA e sommozzatore, sono rientrati nelle sedi di servizio.

