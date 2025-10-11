Home CronacaSub disperso in mare: scattano le ricerche dei Vigili del Fuoco
Sub disperso in mare: scattano le ricerche dei Vigili del Fuoco

di Redazione
Grosseto. Attivata la sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto per un sub disperso nel mare delle isole delle Formiche.

Su richiesta della Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano, che coordina le operazioni, una squadra SA (soccorritori acquatici) del comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, a bordo di un gommone, si sta recando nei pressi delle Formiche, in attesa dell’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Livorno, che l’elicottero drago 63 del Nucleo di Arezzo preleverà al nucleo di Cecina.

Notizia in aggiornamento 

