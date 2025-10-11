Regionali 2025, tre milioni di toscani chiamati al voto: tutte le informazioni

Seggi nella giornata di sabato regolarmente costituiti e il 12 e 13 ottobre si vota.

Sono circa 3 milioni – per l’esattezza 3.007.106 – i toscani che domani e dopodomani saranno chiamati alle urne per eleggere il presidente della Toscana e i 40 consiglieri della Regione. O meglio questi sono i toscani – compresi oltre 203mila che vivono all’estero, cresciuti non poco negli ultimi anni (leggi qui http://w3.webrt.it/qMLZ3) – iscritti nelle liste elettorali al 27 settembre scorso, ultima revisione prima del voto. I diciottenni sono circa 17mila.

I toscani che vivono all’estero (od anche in un’altra regione) dovranno tornare a casa se vorranno votare. Sono previsti rimborsi per il viaggio: fino a 103 euro per chi arriva da un Paese europeo, 206 per chi si muove da un altro continente, autostrade gratuite ed agevolazioni su treni, aerei e traghetti.

Cinque anni fa, alle consultazioni regionali del 2020, con poco meno di tre milioni di elettori chiamati alle urne, a votare furono 1.870.283 toscani (il 62,6%): nel 2015 l’affluenza più bassa nei cinquant’anni di storia della Regione, poco oltre il 48 per cento, ben lontana dal 95,9 per cento del 1970 quando le Regioni sono nate (leggi qui l’affluenza in cinquanta anni di elezioni http://w3.webrt.it/qML9t).

Si voterà la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, nel corso del pomeriggio. Nelle sezioni elettorali – 3922 in tutta la Toscana, tra cui 29 ospedaliere – presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre ventitremila, sono comunque al lavoro fin da sabato, per autenticare le schede e attrezzare i seggi.

Ai seggi occorre presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Se smarrita, un duplicato può essere richiesto in Comune. Gli uffici elettorali saranno per questo aperti anche domenica.

Alle Regionali 2025 corrono in Toscana tre candidati alla carica di presidente – Antonella Bundu (Toscana rossa), il presidente in carica Eugenio Giani (centrosinistra) e Alessandro Tomasi (centrodestra) – sostenuti da dieci liste (qui i dettagli http://w3.webrt.it/qMyTH). Se nessuno raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà tra due settimane al ballottaggio: un’eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla.

Dal 1970 ad oggi è la dodicesima volta che i toscani sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti in Consiglio regionale. Dal 2005 eleggono direttamente anche il presidente della Giunta. Di presidenti ce ne sono stati finora otto.

Tra le province con più elettori c’è in testa quella fiorentina (781mila), seguita da Lucca (quasi 356mila, ma un settimo vive all’estero), Pisa (341mila), Livorno (287mila), Arezzo (quasi 274mila) e Pistoia (quasi 247mila). Le province con meno elettori sono Siena (208mila), Prato (182mila), Grosseto (177mila) e Massa-Carrara (quasi 171mila).

Firenze, tra i 273 comuni toscani, è quello con il maggior numero di iscritti nelle liste elettorali (28 mila). Sul podio, uniche altre città con più di centomila elettori, ci sono anche Livorno (137mila) e Prato (132mila).

Tra i comuni con meno elettori il primato va a Capraia Isola (368 all’ultima revisione semestrale di giugno) e Sassetta (378): ambedue in provincia di Livorno, si scambiano nelle posizione rispetto a cinque anni fa. Terzultimo si conferma Montemignaio (460) in provincia di Arezzo. Sono tutti comuni con una sola sezione elettorale, come Orciano Pisano, Fosciandora, Ortigiano Raggiolo, Chitignano, Careggine, Guardastallo e Casale Marittimo.