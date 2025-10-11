Diabete pediatrico: formazione per gli insegnanti all’ospedale Misericordia

Home GrossetoDiabete pediatrico: formazione per gli insegnanti all’ospedale Misericordia
Concluso il percorso dedicato al personale scolastico. In cinque anni coinvolti 5mila docenti

Grosseto. Un progetto che contribuisce al benessere delle bambine e dei bambini con diabete di tipo 1 a scuola.

È questo l’obiettivo del piano di formazione dedicato agli insegnanti che si è concluso all’auditorium dell’ospedale Misericordia. Nei giorni scorsi si è tenuta un’edizione in presenza del corso organizzato dalla Diabetologia pediatrica di Grosseto e dell’ospedale Meyer, insieme ai componenti dell’Associazione per l’aiuto ai giovani e adulti con diabete di tipo 1 di Grosseto.

L’evento è parte di una serie di corsi prevalentemente effettuati online che, in più edizioni ogni anno, a partire dal 2021 hanno formato circa 5000 insegnanti riguardo alla gestione in ambito scolastico del diabete di tipo 1.

I corsi

I corsi organizzati dalle varie «Agd» della Toscana avvengono grazie alla collaborazione con la Diabetologia pediatrica del Meyer e delle altre diabetologie pediatriche Toscane. Lo scopo è quello di trasmettere al personale scolastico delle indicazioni quando più semplici e standardizzate possibile per aiutare i bambini e i ragazzi con diabete a vivere serenamente questa condizione anche in ambito scolastico, approfondendo aspetti relativi a alimentazione, sport, gestione complicanze acute e aspetti psicologici di questa condizione.

«Torna a saldarsi l’alleanza fra scuola e sanità, un aspetto cruciale per il futuro delle giovani generazioni, in particolare per quelle più fragili – dichiara Susanna Falorni, direttrice della Pediatria di Grosseto -. Grazie a progetti come questo possiamo fornire agli insegnanti, ovvero a coloro che hanno un rapporto privilegiato e speciale con bambine e bambini, gli strumenti di base per gestire la patologia del diabete di tipo 1. La scuola è un ambiente fondamentale della loro vita ed è necessario fare in modo che chi sta vicino ai nostri giovani, e in particolare a coloro che vivono con patologie croniche, sia consapevole e informato e sappia agire in modo appropriato anche nelle attività didattiche»

