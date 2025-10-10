Verso le regionali, Ulmi: “Un voto utile per la Maremma e per una Toscana più vicina ai territori”

Grosseto. “Un voto utile per la Maremma e per una Toscana più vicina ai territori“.

Andrea Ulmi, capolista di Noi Moderati–Civici per Tomasi alle elezioni regionali, lancia il suo appello al voto ricordando il valore di una squadra che ha scelto di esserci, senza clamori, ma con la forza della presenza e dell’ascolto.

“Abbiamo rinunciato ai riflettori dei politici nazionali – dichiara Ulmi – per stare tra la gente, nei mercati, nelle aziende, nei circoli, nei luoghi dove si costruisce davvero il futuro della Toscana. Abbiamo parlato di sanità, istruzione, sociale, lavoro, mobilità, sicurezza, agricoltura, ambiente. Lo abbiamo fatto con incontri mirati, con cittadini, imprenditori e associazioni, perché la politica deve tornare a essere vicinanza alla gente e visione”.

Al fianco di Andrea Ulmi, una squadra di qualità e fortemente legata al territorio: Angela Amante, assessore all’istruzione del Comune di Grosseto, Michele Bartalini, già sindaco e oggi consigliere comunale a Castel del Piano, e Nadia Benucci, imprenditrice agricola di Massa Marittima. “

“Tre persone che rappresentano competenza, radicamento e passione civica – sottolinea il candidato –, che incarnano il nostro modo di fare politica, partendo dall’ascolto e dai bisogni del territorio”.

Ulmi ricorda anche il lavoro svolto negli ultimi cinque anni da vicepresidente della Commissione Sanità, Istruzione e Sport.

“Pur stando all’opposizione – afferma –, ho portato risultati concreti per la Maremma e per tutta la Toscana. Ora guardo ai prossimi cinque anni con la stessa determinazione, pronto a dare ancora di più, grazie all’esperienza del mandato precedente”.

Candidato a Grosseto e a Firenze 1 – collegio dove tradizionalmente scatta il primo seggio al raggiungimento del quorum –, Ulmi sottolinea l’importanza del voto in provincia.

“Grosseto e le altre province sono decisive per superare il tre per cento come lista e garantire una rappresentanza forte e radicata – conclude –. Un voto a Noi Moderati–Civici per Tomasi è un voto utile per la Maremma e per chi vuole una Toscana più vicina ai territori, come dimostrano le mie battaglie sul ridimensionamento delle attuali maxi Asl, contro il sempre maggiore accentramento dei servizi o, a livello locale, per tornare ai tre distretti socio-sanitari rispetto a quello unico rappresentato dal Coeso”.