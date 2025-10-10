Verso le regionali, Cortecci: “La casa è un diritto e una priorità assoluta”

Grosseto. “Il diritto all’abitare non è un lusso o un privilegio, ma un diritto inviolabile e una priorità assoluta per la nostra società”.

A dichiararlo è Serena Cortecci, candidata di Alleanza Verdi Sinistra di Grosseto alle elezioni regionali.

“La casa è un bene primario essenziale per la dignità di ogni persona e per un’esistenza libera. In Toscana, tuttavia, l’accesso a un alloggio dignitoso sta diventando un ostacolo insormontabile per molte famiglie, giovani e lavoratori – continua la candidata -. L’aumento vertiginoso degli affitti, l’espansione incontrollata degli affitti brevi a uso turistico e la scarsità di alloggi pubblici adeguati stanno creando un’emergenza abitativa che non possiamo più ignorare. Le liste d’attesa per l’Edilizia residenziale pubblica (Erp) sono troppo lunghe e il ceto medio è schiacciato tra la difficoltà di accedere ai mutui e canoni di locazione insostenibili. Questo porta a insicurezza, impoverimento e alla drammatica realtà degli sfratti. C’è bisogno di un cambio di rotta!!”.

“Bisogna dire stop alla speculazione e incentivo all’Erp: è necessario proseguire con le misure già introdotte dalla Regione Toscana con il Testo unico del turismo per promuovere misure regionali efficaci per limitare l’uso speculativo degli immobili a fini turistici nelle aree a forte tensione abitativa garantendo più case disponibili per i residenti – sottolinea la nota -. Occorre un Piano regionale straordinario per l’Erp per destinare risorse significative per l’acquisto e la costruzione di nuovi alloggi popolari e sociali che siano moderni, sostenibili dal punto di vista energetico (in linea con la Direttiva ‘Case Green’) e distribuiti in modo equo sul territorio. Devono essere garantiti affitti sostenibili e sostegno al reddito. Per il settore degli affitti, è importante che si leghi i canoni di locazione, in particolare per l’Erp, alla reale capacità economica dell’inquilino, assicurando che la spesa per la casa non diventi una condanna alla povertà.” D

“Deve essere rifinanziato in modo stabile e consistente il fondo per il contributo all’affitto e i fondi per la morosità incolpevole, offrendo un paracadute sociale a chi si trova in momentanea difficoltà economica – spiega Cortecci -. Vanno promosse politiche attive per contrastare il degrado e l’abbandono, anche attraverso l’introduzione di una tassazione più alta sulle grandi proprietà di immobili sfitti e inutilizzati, incentivando il loro rientro nel mercato degli affitti a canone concordato. Invece di consumare altro suolo, bisogna puntare sulla rigenerazione delle aree urbane esistenti, trasformando il patrimonio immobiliare inutilizzato in nuove opportunità abitative di qualità, a basso impatto ambientale e accessibili.”

“Il diritto all’abitare è un diritto sociale, significa scegliere un futuro in cui la casa sia un punto di partenza sicuro per costruire la propria vita, non una barriera insormontabile – termina la candidata -. La Toscana deve essere una Regione accogliente e solidale, dove nessuno è lasciato indietro”.