Home AmbienteTaglio della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Beveraggio
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

Taglio della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Beveraggio

e attività hanno previsto il ripristino della sezione di deflusso

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha portato a termine lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Beveraggio, unità idrografica Pianura grossetana, a ridosso dell’abitato di Grosseto.

Le attività hanno previsto il ripristino della sezione di deflusso tramite la decespugliazione della vegetazione in eccesso.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato eseguito nel rispetto delle direttive regionali per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità tipica del territorio toscano.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Ulmi: “Un voto utile per...

Rinnovabili, la Provincia: “No al parco eolico di...

Tirrenica, Breda incontra Salvini: “Risorse ancora non stanziate,...

Da Grosseto in Kosovo: il presidente del Consiglio...

Turismo enogastronomico: Confesercenti protagonista al Ttg di Rimini

“Buoni scuola”: il Comune aderisce all’avviso pubblico della...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: