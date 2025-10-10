Home GrossetoLingua inglese: 139 ragazzi ottengono la certificazione Cambridge
Lingua inglese: 139 ragazzi ottengono la certificazione Cambridge

Questa mattina la consegna degli attestati

di Redazione
Grosseto. Questa mattina, nell’aula magna del Polo liceale “Pietro Aldi”, il Dipartimento di lingua e letteratura inglese, in collaborazione con il  centro esami della British School di Grosseto, ha organizzato la cerimonia annuale per la consegna degli attestati B1, B2 e C1 agli studenti di tutti gli indirizzi che hanno conseguito la certificazione Cambridge nell’anno scolastico 2024-25.

All’evento hanno partecipato sia gli alunni che hanno seguito i corsi predisposti dall’Istituto “Pietro Aldi”, sia coloro che hanno sostenuto l’esame privatamente, per un totale di 139 ragazzi. 

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera allegra e informale, alla presenza della dirigente scolastica Giorgia Ricci, dei titolari della British School di Grosseto, Jonathan Houston e Caterina Mazzolai, e dei referenti delle certificazioni linguistiche, la professoressa Enrica Frati e il professor Alessandro Mataloni, che hanno festeggiato insieme agli alunni, dei quali 57 hanno raggiunto il livello B1, 68 il B2 e 14 il C1. 

“È stata davvero una grande soddisfazione accompagnare questi giovani nell’acquisizione di una certificazione ormai indispensabile sia per il proseguimento degli studi universitari sia per l’ingresso nel mondo del lavoro – commentano i docenti -. Stiamo già lavorando per organizzare i corsi per il prossimo anno scolastico e molti dei nostri studenti hanno già manifestato il proprio interesse per questa importante opportunità formativa, tanto più che anche nel 2025/2026 il nostro Istituto è riconosciuto da Cambridge English come Gold Preparation Centre”.  

