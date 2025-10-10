EdicolAcustica al Mei: oltre 11 ore di diretta e una nuova pagina social in arrivo

Grosseto. “Il Mei di Faenza si conferma come un’occasione insostituibile di incontro tra musicisti e autori e il contesto migliore per tastare il polso alla nuova musica italiana”.

Così Alberto Guazzi, fondatore con Michele Scuffiotti di EdicolAcustica, commenta il weekend trascorso a Faenza all’interno della trentesima edizione del Meeting degli Indipendenti e che ha visto protagonista l’edicola mobile grossetana con un nutrito staff operativo.

“Torniamo a casa con tanta soddisfazione e molte certezze – prosegue Guazzi –. Tra sabato e domenica abbiamo fatto oltre 11 ore di diretta e sperimentato sul campo una nuova collaborazione che ci ha resi orgogliosi e entusiasti. Insieme ad Amnesty International, Voci per la libertà e il Mei abbiamo unito le forze per realizzare ‘Una voce per Gaza’, una kermesse di oltre venti artisti che, insieme, hanno voluto gridare contro la guerra e contro il genocidio in atto nella striscia di Gaza”.

Purtroppo la pioggia della domenica mattina non ha consentito lo svolgimento completo della manifestazione, ma quello che è stato fatto è rimasto nel cuore di tutti. “Il maestro Tony Esposito – sottolinea Guazzi – ha impreziosito questo momento, ma tutti gli artisti che hanno partecipato hanno letteralmente colorato un momento intenso e condiviso”.

Tutta la squadra di EdicolAcustica ha garantito interviste efficaci e immagini di qualità superiore, con il sostegno dell’associazione EdicolAcustica Aps, da poco affiliata ad Asi – Associazioni sportive e sociali italiane, e del presidente Sandro Scuffiotti. Presenti a Faenza i musicisti Flavio Timpanaro, Simone Biasini, Luca De Stasio e la cantante Caterina Guazzi, la squadra video formata da Lorenzo Megliorin (regia) e Marcella Barbini (direzione di produzione), il fonico Gianluca Rallo, la squadra social formata da Daniele Domenichini e Simona Montemaggi, la logistica e l’accoglienza degli artisti curata da Isabella Dessalvi e Natalia Kovel più i conduttori che hanno intervistato e dato voce ai tanti artisti passati dal chiosco allestito in piazza Nenni, accanto al teatro comunale Masini di Faenza: Marco D’Alò, Cristiano Bocchi, Filippo Guazzi e Alberto Guazzi.

EdicolAcustica ha inoltre potuto contare quest’anno sulla partecipazione di un professionista come Riccardo Tonello, arrangiatore e musicista, che, con i suoi collegamenti, ha reso la narrazione leggera e allo stesso tempo interessante e aperto un nuovo sguardo sulla musica di oggi.

Presto sarà online la nuova pagina EdicolAcustica 2.0 dove verranno pubblicati tutti i contenuti video prodotti durante la due giorni faentina. Nel frattempo gli amici di EdicolAcustica possono continuare a seguirci su Facebook e Instagram o scrivere all’e-mail dell’associazione edicolacusticalive@gmail.com.