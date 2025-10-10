Home GrossetoDisabilità: 180mila euro dalla Regione per l’autonomia e la mobilità personale
GrossetoNotizie dagli Enti

Disabilità: 180mila euro dalla Regione per l’autonomia e la mobilità personale

I contributi verranno erogati in percentuale rispetto all’Isee familiare

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Anche per il 2025 la Regione Toscana ha confermato le misure di sostegno finanziario per favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità.

I contributi regionali, che ammontano a 180mila euro per il biennio 2025 e 2026, sono destinati alle persone con disabilità o ai componenti del nucleo familiare del disabile per coprire le spese sostenute nel corso del 2024 per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, la modifica degli strumenti di guida per il trasporto delle persone con disabilità e il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

I contributi verranno erogati in percentuale rispetto all’Isee familiare.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro il prossimo 9 dicembre.

Questo il link per accedere all’avviso pubblico e ai relativi moduli:

Per informazioni occorrerà rivolgersi al Centro regionale accessibilità.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lingua inglese: 139 ragazzi ottengono la certificazione Cambridge

Verso le regionali, Simiani: “Tutti al voto per...

“Domenica di Carta”: all’Archivio di Stato un viaggio...

Verso le regionali: trasferita una sezione elettorale nella...

L’Aeronautica Militare apre le porte del 4° Stormo...

Verso le regionali, Tenci: “Il mio impegno per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: