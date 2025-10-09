Verso le regionali, l’appello al voto di Marras: “È in gioco il ruolo della Maremma in Toscana”

Grosseto. “La Toscana di oggi è diversa da quella di cinque anni fa e lo è anche la Maremma”.

A dichiararlo è Leonardo Marras, candidato del Pd di Grosseto alle elezioni regionali.

“Una terra, la nostra terra, che per la prima volta davvero è al centro delle politiche regionali – sottolinea Marras -. Ho lavorato strenuamente per conquistare il ruolo che meritiamo, che la Maremma merita, in Regione: ora è il momento di difenderlo, rafforzarlo, consolidarlo. Non possiamo allora lasciare spazio, né tempo all’improvvisazione. Essere protagonisti in una regione così importante richiede capacità di governo, responsabilità, competenza, affidabilità e credo, nel mio lungo percorso, di averle dimostrate, da Grosseto fino a Firenze”.

“Le mie idee sono chiare. Forti della mia esperienza e del dialogo con le comunità locali che non si è mai interrotto, ma intensificato. È per loro che mi metto ancora una volta a disposizione – termina il candidato -. Con preparazione e abilità: quelle che servono per accompagnare la Maremma e l’Amiata nella Toscana del futuro”.