Home GrossetoVerso le regionali, l’appello al voto di Marras: “È in gioco il ruolo della Maremma in Toscana”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, l’appello al voto di Marras: “È in gioco il ruolo della Maremma in Toscana”

Il candidato: "Nessun spazio all'improvvisazione"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 11 views

Grosseto. La Toscana di oggi è diversa da quella di cinque anni fa e lo è anche la Maremma”.

A dichiararlo è Leonardo Marras, candidato del Pd di Grosseto alle elezioni regionali.

“Una terra, la nostra terra, che per la prima volta davvero è al centro delle politiche regionali – sottolinea Marras -. Ho lavorato strenuamente per conquistare il ruolo che meritiamo, che la Maremma merita, in Regione: ora è il momento di difenderlo, rafforzarlo, consolidarlo. Non possiamo allora lasciare spazio, né tempo all’improvvisazione. Essere protagonisti in una regione così importante richiede capacità di governo, responsabilità, competenza, affidabilità e credo, nel mio lungo percorso, di averle dimostrate, da Grosseto fino a Firenze”.

“Le mie idee sono chiare. Forti della mia esperienza e del dialogo con le comunità locali che non si è mai interrotto, ma intensificato. È per loro che mi metto ancora una volta a disposizione – termina il candidato -. Con preparazione e abilità: quelle che servono per accompagnare la Maremma e l’Amiata nella Toscana del futuro”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Venator, Simiani: “Bene ripresa attività, ma serve progetto...

Regionali, Giovani Democratici: “Stranieri distribuiscono volantini Lega, Carroccio...

Verso le regionali, l’appello al voto di Scheggi:...

Verso le regionali, Castiglione: “Da Governo solo promesse,...

Verso le regionali, il Partito comunista dei lavoratori:...

Verso le regionali, Agresti: “Lavoro e salute al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: