Verso le regionali, Castiglione: “Da Governo solo promesse, parole vuote e sfilate elettorali”

Grosseto. “E’ giusto, anzi fondamentale, che i nostri giovani abbiano la possibilità di studiare e formarsi professionalmente anche all’estero”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Daniela Castiglione, candidata del Movimento 5 Stelle di Grosseto alle elezioni regionali.

“I progetti Erasmus hanno dato in questi anni la possibilità a tante studentesse e studenti maremmani di sperimentarsi e mettersi alla prova in contesti stimolanti e competitivi, e andrebbero investite maggiori risorse per coinvolgere di più e trasversalmente la popolazione scolastica – continua la nota -. Tuttavia non possiamo negare che ci troviamo ad affrontare una situazione drammatica. Lo spopolamento, in modo particolare delle aree interne, Amiata, Colline Metallifere e Albegna, non è solo la conseguenza del cosiddetto ‘inverno demografico’, è anche la cartina di tornasole dell’assenza di visione e progettualità del Governo italiano. I nostri giovani, senza collegamenti fisici e digitali all’altezza di un Paese del G7, si ritrovano senza opportunità e letteralmente tagliati fuori dal mondo. Da Roma vengono continuamente annunciati interventi economici e soluzioni miracolose a sostegno della patria e della famiglia, ma ben presto i nostri cittadini si accorgono anche dell’assenza della minima manutenzione ordinaria di strade e ferrovie e dei continui tagli ai servizi essenziali, come nel caso di quelli sociali e sanitari, che costringono anziani e non autosufficienti a lunghi e complicati spostamenti per effettuare semplici analisi, esami diagnostici e cure che sempre più spesso vengono garantite dall’intervento, suppletivo ed ormai fondamentale, assunto dai tanti volontari delle associazioni del Terzo Settore presenti nel nostro territorio”.

“Come Movimento 5 Stelle denunciamo questa ipocrisia e chiediamo che i nostri giovani e le famiglie maremmane e dell’Amiata grossetana possano avere pieno accesso a tutti gli strumenti di sostegno e inclusione attraverso un piano concreto di finanziamento del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e l’Assegno di inclusione (Adi) che oggi sono semplicemente degli spot elettorali privi di reale efficacia. Un sostegno al reddito, non rinnovabile, di 350 euro solamente per nuclei familiari con Isee al di sotto dei seimila euro, non è pensato per consentire una vita dignitosa e creare lavoro e riqualificare professionalmente è, piuttosto, carità pelosa e di stampo paternalista – prosegue la candidata –. Al nuovo Consiglio regionale chiederemo di ampliare ulteriormente i ventiquattro milioni di euro di risorse stanziate per i percorsi di aggiornamento e riqualificazione, fondamentali per salvaguardare i posti di lavoro ed anche per crearne di nuovi. In un’era di grandi trasformazioni la Maremma non può restare a guardare. Per convincere i giovani a scegliere il nostro territorio, insieme ai servizi di base occorre promuovere un’occupazione di qualità, che sia stabile, sicura, e retribuita come prescrive la nostra Costituzione”.

“E’ possibile farlo, subito, utilizzando con una vera progettualità i principali strumenti di finanziamento, rimodulando le risorse della Strategia nazionale per le aree interne, del Piano nazionale ripresa e resilienza e del Fondo di sostegno ai Comuni marginali che rappresenta lo strumento chiave per incentivare anche le imprese manifatturiere e l’avvio di nuove attività commerciali e artigianali – termina la nota –, favorendo in tal modo chi sceglierà di riportare o trasferire la propria residenza nei comuni delle aree interne”.