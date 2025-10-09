Società potranno utilizzare impianti sportivi scolastici, Rossi: “Opportunità per Grosseto”

Grosseto. «L’approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge che consente alle associazioni e società sportive di utilizzare gli impianti sportivi scolastici anche al di fuori dell’orario delle lezioni è un risultato di straordinaria importanza per tutto il mondo dello sport, in particolare per realtà territoriali come quella grossetana, dove ogni giorno decine di associazioni e società sportive cercano spazi adeguati per far allenare e giocare i propri tesserati».

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore allo sport del Comune di Grosseto, commentando il via libera unanime della Camera dei Deputati al provvedimento sostenuto dal Governo Meloni e promosso dai Ministri Giuseppe Valditara (istruzione e del merito) e Andrea Abodi (Sport e Giovani).

«Questo provvedimento – prosegue Rossi – rappresenta un passo in avanti concreto verso la piena valorizzazione dello sport come strumento educativo, sociale e di benessere. Rendere accessibili le palestre e gli impianti scolastici alle associazioni significa dare nuove possibilità a giovani, famiglie e società sportive che ogni giorno promuovono valori fondamentali come l’impegno, la disciplina e l’inclusione».

«A Grosseto – aggiunge il parlamentare – viviamo quotidianamente la difficoltà di garantire spazi per tutte le realtà sportive, dalle discipline di squadra a quelle individuali. L’apertura degli impianti scolastici rappresenta dunque una boccata d’ossigeno per il movimento sportivo cittadino e un’occasione per ottimizzare strutture già esistenti, senza ulteriori costi per la collettività».

«Ringrazio il Governo Meloni e i Ministri Abodi e Valditara per l’attenzione rivolta al mondo dello sport, che non è solo competizione, ma crescita, sviluppo e coesione sociale. Anche Grosseto saprà cogliere al meglio questa opportunità, rafforzando il legame virtuoso tra scuola e sport, tra associazioni e territorio», conclude Fabrizio Rossi.

Il commento di Amedeo Gabbrielli

«Il grande risultato del Governo, che è riuscito a dare nuova importanza alla scuola e allo sport scolastico, rappresenta un importante traguardo, frutto delle decisioni assunte nei giorni scorsi nelle Camere del Parlamento – dichiara Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia, Ppe, Udc e Noi Moderati in Consiglio provinciale -. È stato approvato all’unanimità in prima lettura alla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la normativa sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive».

«Partito da una proposta di origine parlamentare, il testo ha ricevuto il convinto sostegno del Governo e dei principali gruppi di maggioranza – spiega Gabbrielli –. Il testo definitivo è stato realizzato grazie a una forte sinergia tra il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Il Ministro Valditara ha sottolineato come si tratti di un risultato di grande rilievo per la promozione dello sport a scuola, in piena coerenza con l’importante investimento di quasi un miliardo di euro già destinato al potenziamento delle infrastrutture e delle attività sportive negli istituti scolastici. Anche il Ministro Abodi ha evidenziato che il provvedimento rappresenta un passo significativo per rilanciare il diritto alla pratica sportiva e per favorire un uso più ampio e condiviso degli impianti scolastici da parte delle comunità locali».

«Si tratta di un segnale concreto che conferma l’impegno del Governo per la valorizzazione della scuola come luogo di formazione – termina Gabbrielli -, crescita e benessere anche attraverso lo sport.»