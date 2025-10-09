Home Cultura & Spettacoli“Se ce l’ho fatta io”: incontro con Monica Nanetti su viaggi, bicicletta e libertà 
"Se ce l'ho fatta io": incontro con Monica Nanetti su viaggi, bicicletta e libertà 

L'iniziativa è in programma sabato 18 ottobre

Grosseto. Un pomeriggio di racconti, esperienze e riflessioni sulla mobilità dolce, il cicloturismo e il viaggio come forma di libertà.

Sabato 18 ottobre, alle 17, a Ruote Libere Bike Lab (in viale Matteotti 73 a Grosseto), la cooperativa Melograno e Ruote Libere Bike Lab, con il supporto di Tag Maremma in qualità di partner sostenitore, organizzano “Se ce l’ho fatta io”, un incontro speciale con Monica Nanetti, scrittrice, giornalista, blogger e viaggiatrice, da anni impegnata nella promozione della mobilità lenta attraverso racconti e reportage.

La passione per il cicloturismo e per gli “itinerari lenti” ha portato Monica a percorrere l’Europa in bici, condividendo le sue esperienze attraverso il blog secelhofattaio.it. È autrice di “In bicicletta. L’Europa a due ruote” (National Geographic), “Via Francigena for Dummies” (Hoepli), “Io e Lady B” (Terre di mezzo, 2023) e “Ciclovie d’Italia” (2025), scritto insieme a Ilaria Fiorillo.

L’incontro sarà condotto da Walter Finocchi, con introduzione a cura di Michele Bertaccini.

Ospiti speciali della serata Paola Mauri e Patrizia Passalacqua dell’associazione Olympia de Gouges di Grosseto (Centro antiviolenza e Punto di ascolto), che dialogheranno con l’autrice su viaggio, libertà e autodeterminazione.

L’evento è parte di un percorso di sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile, del turismo accessibile e dell’accoglienza per i cicloviaggiatori.

Ingresso gratuito. Dopo l’incontro, aperitivo o cena a Ruote Libere in compagnia di Monica Nanetti.

Contatti per informazioni: cell. 335.1733586.

