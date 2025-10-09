Home AttualitàRapporto tra psichiatria, controllo sociale e colonialismo: se ne parla in un incontro al Casello idraulico
Rapporto tra psichiatria, controllo sociale e colonialismo: se ne parla in un incontro al Casello idraulico

L'iniziativa è in programma venerdì 10 ottobre

di Redazione
Follonica (Grosseto). In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale, venerdì 10 ottobre, il Centro di solidarietà internazionalista Alta Maremma, che dal 1985 si occupa di solidarietà per i popoli oppressi del mondo, organizza un incontro pubblico di riflessione e approfondimento su un tema spesso ignorato, ma di estrema attualità: il rapporto tra psichiatria, controllo sociale e colonialismo.

L’ appuntamento è alle 18.00 presso l’ex Casello idraulico, in via Roma a Follonica.

Durante l’iniziativa verrà presentato l’opuscolo “Il ruolo della psichiatria nell’occupazione della Palestina”, a cura di Alberto Mari e del Collettivo Antonin Artaud. Il lavoro analizza come gli strumenti della salute mentale possano essere piegati a logiche di oppressione, e in particolare come la psichiatria sia stata utilizzata – e venga ancora utilizzata – come strumento di repressione e controllo nel contesto dell’occupazione israeliana della Palestina.

L’incontro sarà l’occasione per discutere dei meccanismi attraverso cui la sofferenza psichica viene spesso decontestualizzata e depoliticizzata, ignorando le cause strutturali legate alla violenza, al razzismo e alla negazione dei diritti fondamentali.

Nell’ambito della serata, sarà inoltre presentato un aggiornamento sulla nuova spedizione della Freedom Flotilla, la missione internazionale di solidarietà che si propone di rompere l’assedio imposto alla Striscia di Gaza, portando aiuti umanitari e visibilità alla causa palestinese.

