“Paisajes sudamericanos”: nuovo appuntamento con il Giannetti International Guitar Festival

Grosseto. Sabato 11 ottobre secondo appuntamento con i concerti del Giannetti International Guitar Festival: un pomeriggio dedicato ai colori e ai ritmi del Sud America con il raffinato duo Latinamericando.

Il festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione LiveArt sotto la direzione artistica del maestro Fabio Montomoli, presenta alle 17, nella chiesa della Misericordia (piazza Martiri d’Istia), il concerto “Paisajes sudamericanos”, un incontro tra flauto traverso e chitarra a 7 corde nelle mani di due interpreti di grande esperienza: Roberto Cilona (flauto) e Massimo Aureli (chitarra).

Il programma

Il programma propone un viaggio sonoro attraverso i paesaggi e i ritmi del continente: dal choro e dalla musica popolare brasiliana di Pixinguinha e Jacob do Bandolim, alle pulsazioni afro‑latine di Hamilton de Holanda e Yamandu Costa, passando per le atmosfere malinconiche di Astor Piazzolla.

Accanto a queste radici si inseriscono composizioni e arrangiamenti contemporanei di Pujol, Aureli, Daniel Sá ed Eduardo Neves. Il duo esplora forme come milonga, vals, chacarera, chamamé e candombe, alternando momenti intimi e atmosfere più vivaci, con particolare attenzione al dettaglio timbrico e all’equilibrio tra flauto e chitarra.

Tra i momenti più attesi il medley che sintetizza sonorità urbane e rurali — da “Oblivion” a brani più ritmati come “Avenida Centenario” e “01 byte 10 cordas” — a testimonianza della versatilità e dell’alchimia musicale del duo. Un recital ideale per chi ama le sfumature melodiche e ritmiche della musica latinoamericana, eseguite con sensibilità e cura interpretativa.

Posti limitati: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338.7867627, anche su WhatsApp.