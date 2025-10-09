Home Colline MetallifereUtilizzo di locali da parte delle associazioni: pubblicato il bando del Comune
Utilizzo di locali da parte delle associazioni: pubblicato il bando del Comune

Scadenza 15 ottobre 2025

di Redazione
Massa Marittima (Gr) – Il Comune di Massa Marittima informa che è stato pubblicato un avviso esplorativo rivolto alle associazioni iscritte all’albo comunale di volontariato interessate all’utilizzo, a titolo oneroso, di alcuni locali appartenenti al patrimonio comunale.

Molte concessioni, infatti, sono in scadenza ed è necessario procedere al rinnovo. L’iniziativa è finalizzata proprio a questo, con l’obiettivo di  una gestione più organica e condivisa degli spazi pubblici destinati ad attività sociali, culturali, sportive e ricreative.

I locali da assegnare si trovano nell’ex Convento delle Clarisse, in piazza XXIV Maggio; e nelle ex scuole elementari, in via Corridoni.

Possono presentare domanda tutte le associazioni senza fini di lucro operanti nel territorio comunale e regolarmente iscritte all’albo comunale dell’associazionismo e del volontariato, attive nei settori sociale, culturale, sportivo e ricreativo.
Possono partecipare anche le associazioni che già dispongono di locali comunali con contratto in scadenza.

Come partecipare

Le associazioni interessate devono presentare la domanda di manifestazione di interesse (Modello 1), corredata da copia del documento d’identità del legale rappresentante, entro le ore 12 del 15 ottobre 2025, scegliendo una delle seguenti modalità:

●        PEC: comune.massamarittima@postacert.toscana.it

●        Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Marittima, sito in Piazza Garibaldi n. 5 nei seguenti giorni e orari: lunedì 10-12; martedì h. 10-12 – 15-17; mercoledì h. 10-12; giovedì h. 10-12 – 15-17; venerdì h. 10-12

●        Raccomandata A/R da inviare al Comune di Massa Marittima, Piazza Garibaldi 5;

In tutte le modalità di invio indicare: “All’attenzione del Settore 3 Edilizia Privata Amministrazione del Patrimonio”.

 L’avviso e il modulo di domanda sono scaricabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/09/Avviso-individuazione-richieste-spazi-per-associazioni.html

