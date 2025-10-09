“Guardia di professione, giurata per vocazione”: un confronto su sicurezza e vigilanza privata

Grosseto. Un appuntamento di grande valore per il mondo della sicurezza e della vigilanza privata. La UilTucs Toscana, l’organizzazione sindacale che tutela, organizza e rappresenta maggiormente il settore nella nostra regione, ha deciso di sensibilizzare maggiormente il settore e tutta la cittadinanza, attraverso l’iniziativa “Guardia di professione, giurata per vocazione”.

Un iniziativa tesa a conoscere meglio e fare conosce maggiormente le attività, le problematiche e le responsabilità, che si terrà al Palazzo della Provincia di Grosseto (in piazza Dante), venerdì 10 ottobre dalle 16.

L’incontro

Un pomeriggio di confronto che accende i riflettori sul ruolo fondamentale delle guardie giurate, figure indispensabili per la sicurezza dei cittadini, chiamate ogni giorno ad affrontare rischi, tensioni e responsabilità di grande peso. Durante l’incontro saranno approfonditi temi cruciali, come la gestione dei traumi legati al servizio, il rientro post-trauma e le modalità con cui affrontare i rischi quotidiani dal punto di vista psicologico e normativo.

«Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta concretizzare l’impegno della UilTucs Toscana al fianco delle guardie giurate – sottolinea Marco Conficconi, segretario generale della UilTucs Toscana –. Non solo per valorizzare la loro grande professionalità, ma anche per dare continuità alla battaglia che stiamo portando avanti da anni sul riconoscimento normativo del loro ruolo. Inoltre, racconta Dora Oueslati, che rappresenta l’organizzazione sindacale nel territorio Grossetano, stiamo lottando proprio in questi mesi per il riconoscimento di un contratto integrativo regionale all’altezza delle responsabilità di questi lavoratori e lavoratrici».

Al dibattito prenderanno parte ospiti di grande rilievo, che offriranno competenze e prospettive differenti:

Gennaro Cotugno, coordinatore regionale del settore vigilanza dellaUilTucs Toscana;

Maurizia Formiconi, psicologa;

Paolo Malorni, primo Dirigente della Polizia di Stato della Questura di Grosseto;

Romeo Chiassi, HR area manager di Rangers Battistolli;

Claudio Fantoni, responsabile operazioni Toscana di Rangers Battistolli.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Ciardiello.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto di vicinanza a un settore troppo spesso lasciato indietro, confermando la volontà della UilTucs Toscana di continuare a battersi al fianco delle guardie giurate, riconoscendone la professionalità, il coraggio e il diritto a condizioni di lavoro dignitose.