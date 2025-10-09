Home CronacaControlli dei Carabinieri e Ispettorato del lavoro: multate tre ditte, denunciati tre amministratori
Controlli dei Carabinieri e Ispettorato del lavoro: multate tre ditte, denunciati tre amministratori

Accertate violazioni in merito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Grosseto. Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Grosseto, in linea con le direttive dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed in sinergia con l’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto e con le locali Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, ha ispezionato varie aziende che operano nella provincia di Grosseto ed attive in diversi settori produttivi (stabilimenti balneari, locali negozi ed aziende vitivinicole).

I controlli

I servizi, predisposti nell’ottica di prevenire gli incidenti in ambienti lavorativi e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati, hanno fatto emergere a carico di tre ditte differenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; In particolare, l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ed in un caso, per la mancata nomina del “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” che nella circostanza ha portato alla sospensione dell’azienda ispezionata. 

In tutto, sono state tre le ditte multate ed altrettanti i rispettivi amministratori denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ai quali, sono state elevate ammende pari a 14mila euro.

I controlli, che proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto, vengono regolarmente condotti dai Carabinieri del locale Nucleo Ispettorato del lavoro in stretta sinergia con il Comando provinciale dei Carabinieri e sono volti al contrasto dello sfruttamento lavorativo, nonché al rafforzamento del rispetto delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza  con sentenza irrevocabile.

