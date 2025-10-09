Home GrossetoCittadella della Salute: oltre 350 visite effettuate durante il Mercatino dei Ragazzi
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Cittadella della Salute: oltre 350 visite effettuate durante il Mercatino dei Ragazzi

Grande impegno della Asl Toscana sud est

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Grande impegno da parte dei professionisti della Asl Toscana sud est in occasione del Mercatino dei Ragazzi dello scorso fine settimana.

Le dottoresse e i professionisti dell’ospedale Misericordia hanno effettuato oltre 350 visite nell’ambito della Cittadella della Salute. All’interno degli stand, nel percorso della manifestazione del Comitato per la vita di Grosseto, erano presenti delle postazioni con medici e specialiste. Sono state effettuate visite dermatologiche, oculistiche, oncologiche, gastroenterologiche, ecografiche, consulenze nutrizionali, diabetologiche e ostetrico-ginecologiche. Sono stati distribuiti dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci. Per le donne sono state offerte informazioni sugli screening della cervice uterina, pap test e test hpv.

«Quella con il Comitato per la vita è una sinergia forte – spiega Michele Dentamaro, direttore medico dell’ospedale Misericordia -, una sinergia che vede impegnata l’associazione e i suoi numerosi benefattori in attività di raccolta fondi a sostegno della sanità pubblica e che in questa edizione del Mercatino dei Ragazzi ha visto impegnato il personale sanitario in favore della comunità locale. Siamo lieti di aver offerto 355 visite e 90 momenti di screening, al fine di fare buona prevenzione. Ringrazio tutto il personale che ha dedicato il proprio tempo a questa importante manifestazione».

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

100mila euro per le imprese del centro storico:...

“Se ce l’ho fatta io”: incontro con Monica...

Sciopero de settore igiene ambientale: possibili disagi nei...

Verso le regionali, Tenci: “Serve ricucire la distanza...

Elezioni regionali: le richieste di Cna ai candidati

Letteratura, teatro, musica, cinema: “Scripta Volant” sbarca nel...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: