Verso le regionali, Di Massa: “Il cambiamento non si invoca, si compie. È l’ora di scegliere”

Grosseto. «È arrivato per tutti noi il momento di scegliere. In questi mesi abbiamo parlato di coraggio, di dignità, di una Maremma che non si arrende. Ora serve un ultimo gesto, semplice ma decisivo: andare a votare».

Con queste parole Jurij Di Massa, candidato al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia, invita i cittadini a compiere l’atto più importante di questa campagna elettorale: quello del voto.

«Comprendo bene lo sconforto di chi non vota più, e anche di chi, pur andando, continua a dare fiducia alla sinistra – sottolinea Di Massa -. Perché la sinistra ci ha abituati alla rassegnazione, a non chiedere nulla, a sentirci figliastri di una Regione che per alcuni è madre e per altri matrigna. Ma sta a ciascuno di noi decidere di non arrendersi, di prendere in mano il proprio destino e scrivere un futuro diverso per la propria terra».

Per Di Massa, il voto rappresenta un atto di responsabilità verso la Toscana e verso le nuove generazioni: «Il cambiamento non si invoca, si compie. E il cambiamento è necessario se vogliamo che la Toscana diventi davvero la terra di tutti, e non il privilegio di pochi. Tutti insieme possiamo realizzare questo sogno che tarda ad arrivare da più di ottant’anni».

Infine, l’appello diretto agli elettori: «Domenica e lunedì vai a votare e fai una croce sul simbolo di Fratelli d’Italia e sulla casella accanto al nome Jurij Di Massa. Per una Toscana che rialza la testa. Perché il cambiamento comincia da te».