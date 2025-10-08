Home Cultura & SpettacoliStagione teatrale: tutte le informazioni sulla vendita di abbonamenti e biglietti
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Stagione teatrale: tutte le informazioni sulla vendita di abbonamenti e biglietti

Fino al 10 ottobre c'è tempo per disdire il vecchio abbonamento: da mercoledì 15 ottobre via alla vendita dei nuovi abbonamenti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Grosseto. Continua la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

In questi giorni è possibile cambiare o riconfermare il proprio abbonamento con cambio poltrona o tipologia di pacchetto di biglietti.

I vecchi abbonati hanno tempo fino a venerdì 10 ottobre per riconfermare il proprio abbonamento. Chi invece desidera disdirlo deve inviare una mail a info@teatridigrosseto.it entro la stessa data. Dopo il 10 ottobre, in assenza di conferma o disdetta, l’abbonamento sarà comunque cancellato.

I nuovi abbonamenti, su appuntamento, saranno disponibili da mercoledì 15 ottobre a venerdì 24 ottobre.

La vendita dei biglietti singoli inizierà venerdì 31 ottobre e proseguirà fino al giorno antecedente ogni rappresentazione sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/.

A partire da venerdì 7 novembre, durante le serate di spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro, aperto dalle 19.00 alle 21.00.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.00.

Per ulteriori informazioni su rinnovi, modalità di acquisto e programmazione, è possibile scrivere a info@teatridigrosseto.it oppure chiamare i numeri 334.1030779 o 0564.488064.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Vivi Grosseto street parade”: la musica itinerante invade...

“Le Regioni sono utili?”: il Partito Liberaldemocratico organizza...

Verso le regionali, Giacomelli: “Lavoro povero e fuga...

Verso le regionali: Vasellini organizza in via Roma...

Spaccia cocaina in auto: arrestato dalla Polizia

Caporalato, Simiani: “Piaga da estirpare, politica e istituzioni...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: