Massa Marittima festeggia San Cerbone: il programma delle iniziative

Due giorni di eventi venerdì 10 e sabato 11 ottobre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Tornano a Massa Marittima i festeggiamenti in onore del patrono San Cerbone, un’occasione per celebrare la storia secolare della città tra sacralità e folclore.

Il programma

Si comincia venerdì 10 ottobre, alle 15, in piazza Cavour, con il corteo storico per poi spostarsi in piazza Garibaldi, dove alle 15.30 si svolgerà la gara di tiro con la balestra del 31° Trofeo San Cerbone.

Alle 17, nella Cattedrale di San Cerbone i Terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo al Vescovo e del cero alla tomba di San Cerbone, una suggestiva cerimonia ricca di simboli. A seguire la festa torna nuovamente in piazza Garibaldi, con l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici.

Sabato 11 ottobre, alle 16, in piazza Garibaldi sarà la volta dell’esibizione dei giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici. Alle 16.30 partirà il corteo storico da piazza Cavour per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 17 si disputerà il Trofeo San Cerbone dei piccoli balestrieri.

