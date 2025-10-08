Letteratura, teatro, musica, cinema: “Scripta Volant” sbarca nel centro storico

Grosseto. Dal 10 al 12 ottobre Grosseto. ospiterà “Scripta Volant – Festival artistico letterario”, promosso da Puntozip Edizioni Ets e Incipit ETS con la direzione artistica di Anastasia Marano e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un evento che intreccia letteratura, teatro, musica, cinema, arti visive e tradizione orale, trasformando luoghi iconici come la Sala Eden, il Museo archeologico e d’arte della Maremma, la cinta muraria e la libreria Quanto Basta in spazi culturali vivi e aperti.

Il programma dettagliato

Venerdì 10 ottobre, al Museo archeologico, performance sul legame tra tradizione orale, arte e letteratura con Moira Ricci, Filippo Cerri e Luca Giannini; inaugurazione ufficiale alla Sala Eden con la banda musicale di Grosseto e mostra collettiva; debutto dello spettacolo “Woman in Concert – Lettere a una donna”, con testi di Anastasia Marano, voce di Daniela Samperi, l’attore Nicola Draoli, la danzatrice Debora Ferretti e i musicisti Alessio Buccella e Federico Righi. Ospite d’onore: Isabella Del Principe .

Sabato 11 ottobre laboratorio teatrale per ragazzi condotto da Eleonora Guelfi; inaugurazione della mostra-installazione “Memory Box” di Antonio Raucci, con performance di Giuseppe Cerrone; presentazione dei libri finalisti del concorso “Leopoldo II di Lorena” con interventi di autori di rilievo; serata “Favole nel calice”, tra degustazioni di vini ispirati alle fiabe di Giovan Battista Basile, musica e narrazioni con Teresa Barretta .

Domenica 12 ottobre proiezione del film “Ho tutto il tempo che vuoi” di Francesco Falaschi; conferenza “Oltre la porta chiusa” sull’Hikikomori con esperti nazionali; presentazione del libro “Mangia che ti… pasta!”; cerimonia di premiazione del concorso letterario con letture e intermezzi musicali; chiusura con cena di gala.

Concorso letterario “Leopoldo II di Lorena”

Alla seconda edizione, il concorso si articola in sei categorie: poesia, racconto, testo teatrale inedito, libro inedito, libro edito e categoria speciale a invito.

La giuria è presieduta da Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, affiancate da Luca Archibugi, Maria Teresa Casella, Ilaria Guidantoni e Nicola Vacca. Premi previsti: trofei artistici di Doriana Melosini, riconoscimenti in denaro e contributi solidali .

Mascotte e spirito del Festival

Il simbolo di “Scripta Volant” è Van Gogh “Lancia fiori”, ispirato a Banksy: gesto di libertà e amore universale, incarnazione del potere trasformativo della parola .

“Scripta Volant” si propone di valorizzare Grosseto come centro culturale dinamico, creando un ponte tra memoria, arte e nuove espressioni letterarie, regalando al pubblico un’esperienza immersiva e indimenticabile.