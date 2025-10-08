Home Costa d'argentoLavori di AdF: possibili disagi in paese
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori di AdF: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma lunedì 13 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views
Banner

Orbetello (Grosseto). Lunedì 13 ottobre AdF sarà al lavoro a Orbetello, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Roma.

I lavori

I lavori potrebbero determinare, dalle 12 alle 14, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in corso Italia, piazza del Duomo, piazza Mario Cortesini, via Cavour, via Furio Lenzi, via Goffredo Mameli, viale Leonardo da Vinci, via Massimo D’Azelio, via Raffaello Sanzio, via Roma, via San Martino, via Solferino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Viabilità: al via i lavori per la Strada...

Viabilità: la Provincia investe oltre 400mila euro per...

Verso le regionali, Bisconti: “Altro che porchetta e...

Dimissioni in Giunta: Ivan Poccia diventa il nuovo...

Dalla Maremma in Friuli: si rafforza il gemellaggio...

Castell’Azzara: 70mila euro per completare i lavori al...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: