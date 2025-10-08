Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Orbetello (Grosseto). Lunedì 13 ottobre AdF sarà al lavoro a Orbetello, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Roma.
I lavori
I lavori potrebbero determinare, dalle 12 alle 14, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in corso Italia, piazza del Duomo, piazza Mario Cortesini, via Cavour, via Furio Lenzi, via Goffredo Mameli, viale Leonardo da Vinci, via Massimo D’Azelio, via Raffaello Sanzio, via Roma, via San Martino, via Solferino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.
