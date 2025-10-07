Verso le regionali, Marras: “Il turismo è il motore di sviluppo per la Maremma”

Grosseto. Terzo appuntamento tematico per Leonardo Marras, candidato alle elezioni regionali della Toscana che ieri pomeriggio a Castiglione della Pescaia ha incontrato la cittadinanza per parlare di turismo.

Presenti anche l’assessore al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini, nel ruolo di moderatrice, il sindaco Elena Nappi e l’onorevole Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico, intervenute durante il dibattito.

Leva di sviluppo sempre più importante per la Maremma e settore strategico per l’intera Toscana, il turismo è stato recentemente materia di revisione con l’approvazione in Regione del nuovo Testo unico.

“Un passo decisivo che ci permetterà, nell’immediato futuro, di snellire le procedure, valorizzare le eccellenze locali e promuovere un modello di turismo sostenibile e accessibile, che, insieme all’innovazione digitale, rappresenta la principale chiave di crescita del comparto”, afferma Marras.

La riforma, approvata nel 2024, mette al centro non soltanto gli ospiti, ma anche e soprattutto le imprese e le comunità locali, che devono poter beneficiare direttamente del valore economico, sociale e culturale del turismo, senza subirlo, come è invece accaduto fino a poco tempo fa in alcuni borghi e città dove l’iper-concentrazione dei flussi ha dato vita a nuove problematiche.

“Puntando sulla qualità, dunque, e facendo affidamento a sistemi informativi e di gestione dei dati — prosegue il candidato per il Pd alle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 ottobre —, vogliamo sviluppare e convogliare, tanto in Toscana quanto in Maremma, un pubblico di visitatori evoluto e consapevole, come del resto si sta man mano dimostrando secondo i dati degli ultimi anni. Il forte interesse registrato, inoltre, per destinazioni e tipologie di viaggio all’insegna di natura, aria aperta e inclusività, ci ha portato a dedicare nello specifico al turismo Open Air un apposito capo del Testo unico, visto il rilevante peso economico che questo segmento ricopre per la nostra provincia”.

Tre i punti fondamentali della strategia turistica di domani secondo Leonardo Marras: un patto con le imprese per organizzare l’offerta e sostegno agli investimenti per la riqualificazione delle strutture, seguendo la bussola della qualità; accessibilità, inclusività ed equità come base di partenza di ogni progetto; maggiori aiuti alle zone più a rischio in termini di desertificazione e rarefazione dei servizi, così come individuate dal programma regionale di sviluppo “Toscana diffusa”.

“Un concetto, quello di Toscana diffusa — specifica il candidato —, che nell’ultimo quinquennio ci ha permesso di promuovere un nuovo tipo di sviluppo socio-economico-territoriale, utile a favorire le aree interne e montane, che costituiscono l’identità e il cuore della nostra regione, e ridurne le disparità, e che ha aperto a nuove opportunità anche per i territori meno conosciuti”.