“Svuota Cantine”: torna il mercatino degli oggetti usati

L'iniziativa è in programa domenica 26 ottobre

di Redazione
Follonica (Grosseto). Domenica 26 ottobre il Parco Centrale di Follonica ospiterà “Svuota Cantine”, mercatino degli oggetti usati.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 19 e le cittadine e i cittadini potranno fare richiesta esclusivamente tramite il modulo online presente sul sito del Comune di Follonica al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Vivere-il-comune/Eventi/SVUOTA-cantine-Ottobre-2025

I partecipanti potranno vendere i loro oggetti, purché non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria, né di terze persone.

Si tratta di un evento pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare.

Nel mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

