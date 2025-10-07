Home Colline MetallifereProgettazione educativa zonale: il Consiglio comunale approva gestione associata
Progettazione educativa zonale: il Consiglio comunale approva gestione associata

Collaborazione tra i Comuni delle Colline Metallifere per migliorare i servizi scolastici

di Redazione
di Redazione

Scarlino (Grosseto). Il Consiglio comunale di Scarlino ha approvato la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare, insieme ai Comuni appartenenti alla Conferenza zonale per l’istruzione e l’educazione delle Colline Metallifere.

L’accordo, che coinvolge Follonica (ente capofila), Massa Marittima, Gavorrano, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Scarlino, dà attuazione al programma di intervento triennale 2024–2026 sottoscritto con la Regione Toscana. L’obiettivo è rafforzare la governance territoriale in materia educativa e garantire una gestione condivisa ed efficiente delle politiche scolastiche.

L’adozione della convenzione permetterà di semplificare le procedure amministrative, facilitare la partecipazione a bandi e avvisi pubblici e migliorare la capacità di risposta dei Comuni alle esigenze delle scuole e delle famiglie del territorio.

Il provvedimento, immediatamente eseguibile, rientra tra gli impegni previsti dal programma triennale regionale per l’educazione e l’istruzione e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di operare in rete con gli altri enti locali per promuovere l’inclusione e il diritto allo studio.

