“Per una Toscana femminile plurale”: incontro delle Donne democratiche al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Mercoledì 8 ottobre, alle 18, presso il Casello Idraulico di Follonica (in via Roma 45), si terrà l’iniziativa “Per una Toscana femminile plurale”, promossa dalle Donne democratiche.

L’incontro vedrà la partecipazione di Lidia Bai, candidata in provincia di Grosseto del Partito Democratico alle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, insieme a Rossana Soffritti, portavoce regionale delle Donne democratiche, e a Mirjam Giorgieri, portavoce provinciale delle Donne dem.

Durante l’appuntamento sarà presentato e sottoscritto “La Manifesta”, un documento politico che pone al centro diritti, giustizia sociale e parità di genere, temi che rappresentano il cuore dell’impegno delle Donne democratiche.

“Un impegno chiaro e deciso – sottolinea Lidia Bai – che si inserisce in un contesto sociale dove i diritti delle donne sono messi tutti i giorni in discussione, se non addirittura sotto attacco. Il rischio concreto è quello di veder tornare indietro il Paese di decenni e questo non lo possiamo accettare”.

L’incontro sarà un’occasione di confronto e riflessione collettiva su come costruire una Toscana più giusta, inclusiva e capace di valorizzare il contributo delle donne in tutti gli ambiti della società.