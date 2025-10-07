Mercatini, musica, spettacoli, giochi e buon cibo: torna la Festa della Castagna

Table of Contents
Arcidosso (Grosseto).Torna ad Arcidosso la Festa della Castagna, un appuntamento che rappresenta l’anima del paese e dell’Amiata, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori tra gastronomia, tradizione, musica, arte e convivialità. Vi aspettano mercatini, stand gastronomici, artigianato di qualità, musica itinerante, spettacoli, giochi popolari, mostre e aperture straordinarie dei musei.
Il tema 2025: “Il bicchiere è sempre mezzo pieno”
Lo slogan scelto per l’edizione 2025 racchiude lo spirito autentico della Festa della Castagna: un invito a vivere con fiducia, entusiasmo e leggerezza, apprezzando ciò che unisce e ciò che il territorio sa offrire.
“Il bicchiere mezzo pieno” non è soltanto un modo di dire, ma un atteggiamento che si ritrova tra le vie del borgo durante i giorni di festa: i bicchieri alzati nelle cantine, colmi di vino e convivialità, diventano simbolo di un brindisi collettivo che celebra la comunità, l’amicizia e la voglia di stare insieme.
La castagna, regina dell’autunno amiatino, e i sapori che la accompagnano si trasformano in occasione per riscoprire la bellezza delle tradizioni, condividere esperienze con chi arriva da fuori e rafforzare i legami tra gli abitanti.
Il messaggio che Arcidosso vuole trasmettere è chiaro: guardare sempre al lato positivo, valorizzare ciò che abbiamo, e trovare nella festa non solo un momento di svago, ma anche un gesto di identità, appartenenza e resilienza.
Più sicurezza e comfort
Come ogni anno, Comune e Proloco hanno predisposto adeguate misure di sicurezza, con particolare attenzione alla gestione delle cantine, cuore pulsante della manifestazione. Quest’anno ci saranno delle novità che si muovono nella direzione di rendere maggiormente sicura e fruibile la festa da ogni punto di vista. Inoltre, il Comune ha investito nella realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici all’interno di locali di proprietà nel centro storico, a disposizione di tutti i visitatori, per rendere la festa sempre più accogliente.
Servizio navetta
Per facilitare l’accesso e ridurre il traffico, sarà attivo un servizio navetta il sabato e la domenica, con partenza dal monumento di Castel del Piano, fermata ai Cappuccini e arrivo ad Arcidosso.
Il programma completo
15-16-17-24 ottobre
Ore 21.00 – Via Tibet al Nido di Fate
Torneo di briscola a 128 coppie (fase a gironi eliminatorie) – A cura di Giovanile Amiata
Venerdì 17 ottobre
Ore 10.00 – 19.00 – Apertura straordinaria Polo museale al Castello Aldobrandesco
(David Lazzaretti, Museo del paesaggio medievale, Museo delle armi, Maco)
Ore 15.30 – 19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 19.30 – Degustazione di prodotti tipici, vino e animazione nelle cantine storiche (prenotazioni sui canali social delle cantine)
Ore 23.00 – Musica nelle cantine
Sabato 18 ottobre
Dalle ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici, prodotti tipici e artigianato
Ore 10.00 – Apertura area giochi in legno (Via Tibet)
Ore 12.30 – Apertura stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, prodotti tipici, caldarroste e musica
Ore 15.00 – Esibizione dei falconieri – Piazza Cavallotti
Ore 15.30-19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 16.00 – Sganghenga Street Band itinerante
Ore 18.00 – “Su e giù pe’ le contrade tour” – Leggera Electric Folk Band
Ore 19.00 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Oe 19.30 – Cena nelle cantine storiche
Ore 23.00 – Musica dal castello fino a piazza della Riconciliazione
Domenica 19 ottobre
Ore 9.00 – Ciclo escursione (Informazioni: Giovanni al 328.0235790)
Ore 9.30 – Mercatini e stand
Ore 10.00 – Raduno di Fiat 500 e auto d’epoca (Via Tibet)
Ore 10.00-19.00 – Polo museale Castello Aldobrandesco
Ore 15.30-19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 12.30 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 12.30 – Pranzo nelle cantine storiche
Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica
Ore 15.30 – Badaboomer Band itinerante
Ore 15.30 – Spettacolo di giocoleria con Mr Fred – Piazza Indipendenza
Ore 19.00 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Venerdì 24 ottobre
Ore 10.00.19.00 – Polo museale Castello Aldobrandesco
Ore 15.30-19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 19.30 – Degustazioni e animazione nelle cantine storiche
Ore 21.15 – Finale del torneo di briscola – Nido di Fate
Ore 23.00 – Musica nelle cantine
Sabato 25 ottobre
Ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici e artigianato
Ore 10.00 – Apertura dell’area giochi in legno (Via Tibet)
Ore 10.00 -19.00 – Polo museale Castello Aldobrandesco
Ore 15.30-19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 12.30 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 15.00 – Motofolk itinerante
Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica
Ore 16.00 – Carillon vivente itinerante con pianoforte
Ore 19.00 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche
Ore 23.00 – Musica dal Castello a piazza della Riconciliazione
Domenica 26 ottobre
Ore 9.30 – Mercatini, stand gastronomici e artigianato
Ore 10.00 – Raduno di moto Harley Davidson (Via Tibet)
Ore 10.00.19.00 – Polo museale Castello Aldobrandesco
Ore 15.30-19.00 – Casa dei Secchi e dei Triachi – Artereastra
Ore 12.30 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 12.30 – Pranzo nelle cantine storiche
Ore 15.00 – Rione dei Ferri: dolci, caldarroste e musica
Ore 15.00 – Spettacolo di trampolieri itineranti
Ore 16.00 – Sbandieratori di Castelfiorentino dal castello alle vie del borgo
Ore 17.30 – Street Band di Arcidosso
Ore 19.00 – Stand gastronomico al Nido di Fate
Ore 19.30 – Cena nelle cantine storiche