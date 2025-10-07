“Carta della Cultura”: un contributo statale a sostegno delle famiglie per l’acquisto di libri

Grosseto. Il Ministero della cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura promuove l’iniziativa “Carta della Cultura”.

Si tratta di una carta digitale del valore di 100 euro per l’acquisto di libri, cartacei o digitali con codice Isbn, destinata ai nuclei familiari residenti in Italia – italiani o stranieri – con Isee inferiore a 15.000 euro.

La “Carta della Cultura” – spiegano dal Comune di Castiglione della Pescaia – rappresenta uno strumento concreto a sostegno delle politiche di contrasto alla povertà educativa portate avanti dagli enti locali.

Ogni nucleo familiare ha diritto a una sola carta per ciascun anno, dal 2020 al 2024, che sarà assegnata secondo graduatorie stilate in base al valore inferiore dell’Isee e all’ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare le domande, esclusivamente tramite l’App IO o relativo sito, accedendo con Spid o Cie.

Il Punto digitale facile del Comune di Castiglione della Pescaia, nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, sarà a disposizione dei cittadini per un aiuto nella compilazione delle domande (per prenotare l’appuntamento tel 375.9128360 / e-mail pdf@wav-e.org).

La carta, ricevuta direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’App IO, potrà essere utilizzata entro 12 mesi nelle librerie e nei punti vendita convenzionati.

Tutte le informazioni sulle condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina https://ioapp.it/carta-della-cultura