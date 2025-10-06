Verso le regionali, Elisa Del Bolgia: “Sanità, territorio e diritti sono le mie priorità”

Grosseto. “Questa è la mia prima esperienza politica, ma non ho avuto dubbi: ho scelto di candidarmi alle prossime elezioni regionali in Toscana con la lista Casa Riformista – Giani Presidente, in qualità di civica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Elisa Del Bolgia.

“Mi chiamo Elisa Del Bolgia e sono una professionista della sanità: lavoro da tre anni come chirurgo orale all’ospedale Misericordia di Grosseto – continua la nota -. Casa Riformista nasce con uno scopo preciso: controbilanciare un’alleanza di governo sempre più spostata a sinistra, che con ogni probabilità guiderà la nostra Regione. In questo scenario, la nostra presenza è essenziale per rappresentare un riformismo concreto, pragmatico, vicino ai cittadini. Ho scelto di impegnarmi in politica perché amo la città che mi ha accolto, e perché, vivendo quotidianamente la realtà ospedaliera, conosco da vicino le criticità organizzative e le potenzialità del nostro sistema sanitario”.

“Il mio obiettivo è riportare la Maremma e l’Amiata al centro delle politiche regionali, con un focus forte e deciso sul mondo della sanità, a partire da chi ogni giorno ne è il motore: i lavoratori – prosegue la candidata -. Penso in particolare alle donne che operano nel settore sanitario, molte delle quali sono madri o lo diventeranno. Progetti come la nursery o il kids garden, attualmente in fase di realizzazione all’ospedale Misericordia, rappresentano un esempio concreto di come si possa davvero sostenere la maternità e la carriera femminile, offrendo servizi essenziali direttamente nei luoghi di lavoro. È auspicabile che questo modello non resti isolato: la sua estensione ad altre realtà del territorio, non solo ospedaliere, ma anche aziende, enti pubblici, scuole e amministrazioni locali, potrebbe rappresentare una svolta culturale importante, capace di creare un tessuto sociale più inclusivo e moderno. Offrire spazi dedicati ai bambini nei contesti lavorativi significa supportare le famiglie, favorire l’occupazione femminile e promuovere un equilibrio reale tra vita privata e professionale. È da questi gesti concreti che può partire una vera riforma del lavoro in chiave di pari opportunità”.

“Il mondo imprenditoriale internazionale ha da tempo compreso l’importanza del benessere organizzativo – sottolinea la nota -. Anche in ambito sanitario, dobbiamo iniziare a pensare a spazi dedicati al tempo libero e alla salute psicofisica dei lavoratori. Un esempio concreto? La realizzazione di palestre aziendali o percorsi esterni per l’attività fisica. Le evidenze scientifiche parlano chiaro: patologie croniche come osteoporosi, ipertensione, obesità e diabete possono essere contrastate attraverso una regolare attività fisica. Garantire benessere ai lavoratori significa anche migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi. Per quanto riguarda le liste d’attesa, il problema è complesso e di portata nazionale. Tuttavia, esistono già modelli virtuosi che possiamo prendere come riferimento. Penso, ad esempio, alla recente Delibera 63 della Regione Toscana sull’odontoiatria, che ha introdotto percorsi prioritari per i pazienti medicalmente compromessi. È questa la direzione da seguire: rendere più efficiente il sistema attraverso percorsi differenziati e ben tracciati”.

“Infine, non posso non sottolineare la qualità e la professionalità che il nostro ospedale, il Misericordia, ha dimostrato nel corso degli anni. Abbiamo risorse umane eccellenti, che meritano di essere valorizzate. Il nostro compito è vigilare affinché la sanità della provincia non venga depotenziata, ma sostenuta e rafforzata – termina il comunicato –. Mi candido per portare la voce del territorio, dei suoi professionisti e dei suoi cittadini, al centro della politica regionale. Con riformismo, concretezza e passione”.