Liste d’attesa, la Uil: “Attività chirurgica del Misericordia continua ad essere ridotta”

Grosseto. “È passata l’estate ma la situazione non si normalizza nel presidio del Misericordia tant’è che l’attività chirurgica programmata continua ad essere ridotta”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Sergio Lunghi e Luciano Fedeli, della Uil Fpl dell’Area vasta Sud Est.

“Il reparto, a quello che ci risulta, conta su una dotazione organica di 24 posti letto, ma ha funzionato per tutto il periodo estivo con 16 posti letto e per il prossimo futuro questa situazione rimane confermata – continua la nota –. Tutto questo comporta un disagio anche per i lavoratori, quelli in esubero nel reparto, che, come ci viene comunicato, sono destinati agli altri reparti ospedalieri e questo comporta un problema anche dal punto di vista professionale, dal momento che per le prestazioni sanitarie vengono richieste formazione e professionalizzazioni specifiche. Non solo, la predisposizione di turni dovrebbe essere comunicata con anticipo al lavoratore, ma nella realtà alcuni professionisti, infermieri e Oss si ritrovano ad essere assegnati a turni in altri setting in modo improvviso e senza alcun preavviso. Inoltre, e questo non è assolutamente conforme alle norme contrattuali, si verifica che il lavoratore sia messo in ferie forzate senza alcun preavviso, ma con una semplice telefonata”.

“Una situazione che non è tollerabile – affermano Sergio Lunghi e Luciano Fedeli –, che non tiene conto delle normali procedure. Ma l’elemento più grave è rappresentato dal permanere della riduzione dei posti letto dell’area chirurgica che, oltre ai disagi ai lavoratori, genera ritardi e l’allungamento delle liste di attesa. Un sistema che non può essere tollerato da parte della Uil Fpl e che necessita di interventi di potenziamento dell’organico che, a partire dai pronto soccorso dei presidi, attraversa molti setting e coinvolge anche i servizi territoriali che hanno carenze ormai note negli organici. Auspichiamo che la sanità, ritenuta da tutti i livelli istituzionali diritto fondamentale, riceva non solo attenzioni e vi sia la volontà di invertire una rotta che penalizza il servizio pubblico e mette in crisi cittadini e mondo del lavoro”.