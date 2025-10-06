Giornata mondiale della vista: tornano le visite oculistiche gratuite

Grosseto. La prevenzione quale strumento fondamentale per proteggere un bene prezioso come la vista.

È l’obiettivo della Giornata mondiale della vista, che quest’anno si celebra giovedì 9 ottobre. Promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Fondazione Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – Ipab Italia Ets, la Giornata vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza di tutelare, in ogni fase della vita, un bene prezioso come la vista, ricordando l’importanza di sottoporsi a controlli periodici per prevenire le malattie oculistiche e la cecità.

«La prevenzione è fondamentale perché ci permette di riconoscere eventuali malattie oculistiche e procedere con un trattamento tempestivo in caso di disturbi visivi, consentendoci spesso di evitare gravi forme di disabilità visiva quali la cecità e l’ipovisione», spiega il professor Andrea Romani, direttore dell’Uoc Oculistica di Arezzo, direttore dell’Area dipartimentale oculistica della Asl Toscana sud est e del Dipartimento testa, collo, organi di senso della Asl Toscana sud est.

A livello mondiale si stima che almeno 1 miliardo di persone soffra di disturbi della vista da vicino o da lontano che potrebbero essere prevenuti o che non sono ancora stati affrontati. I disturbi della vista colpiscono persone di tutte le età, la maggior parte delle quali ha più di 50 anni. I disturbi della vista possono avere conseguenze importanti e durature sulla qualità della vita e sulle attività personali quotidiane, l’interazione con la comunità, le opportunità scolastiche e lavorative e la possibilità di accedere ai servizi pubblici.

«La cataratta non operata e l’errore refrattivo non corretto – prosegue il professor Andrea Romani – sono le principali cause di disabilità visiva cui si sommano altre cause, come la degenerazione maculare legata all’età, il glaucoma, la retinopatia diabetica, le malattie infettive dell’occhio e i traumi. Patologie che possono essere prevenute e curate con una visita oculistica. È per questo che da oltre venti anni la Asl Toscana Sud Est, in occasione della Giornata mondiale della vista, mette a disposizione delle slot di visite di screening da effettuare gratuitamente il 10 ottobre nelle strutture sanitarie pubbliche delle tre province».

Le visite

Le visite gratuite (programmate per il 9 e 10 ottobre sul territorio di Arezzo e per il 9 ottobre sulle province di Siena e di Grosseto) sono destinate a soggetti di età superiore ai 40 anni, che non siano già in terapia per patologie oculari e non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi 2 anni. È necessaria la prenotazione contattando il Call Center della Asl Toscana sud est al numero unico (valido per le province di Arezzo, Grosseto e Siena) 0577.767676 ( sia da fisso che da cellulare) da mercoledì 8 ottobre, dalle 8.00 alle 18.00

«La prevenzione della vista è fondamentale per mantenere una buona salute oculare e prevenire malattie che possano compromettere la vista – dichiara Franco Pagliucoli, presidente dell’Unione italiana ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps di Arezzo (Uici Arezzo) –. La prevenzione, infatti, aiuta a ridurre il rischio di danni permanenti alla vista ed implica anche la formazione su stili di vita salutari che possono proteggerla, come una dieta equilibrata, l’uso di occhiali da sole per proteggere dai raggi Uv e pause frequenti quando si lavora al computer. Effettuare controlli regolari e uno stile di vita sano sono le chiavi per mantenere gli occhi in salute».

«La collaborazione tra Enti come Iapb, Uici e Usl Toscana Sud est nel settore della prevenzione rappresenta una modalità virtuosa di intervento sinergico che vede nella prevenzione la mission comune verso un obiettivo non solo etico, ma anche e soprattutto pratico – dichiara Gianlorenzo Casini, presidente provinciale di Arezzo di Iapb Arezzo -. Un impegno che non si limita ad una Giornata come quella della prevenzione della vista, ma si declina durante tutto l’anno anche in appuntamenti fissi come la ‘Settimana mondiale del glaucoma’, a marzo e, in estate, con ‘La prevenzione non va in vacanza’».