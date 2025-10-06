“Cardioncologia”, un nuovo dottore per la Lilt: ecco chi è

Grosseto. Un nuovo prestigioso ingresso, entra in squadra per la Lilt di Grosseto, il dottor Alberto Cresti per realizzare l’area di prevenzione dedicata alla cardioncologia; un servizio volto a monitorare la funzione cardiaca dei pazienti oncologici prima, durante e dopo le terapie antitumorali, a causa del rischio di effetti cardiotossici di alcuni trattamenti.

“Quando un paziente oncologico deve sottoporsi a chemioterapia occorre prendere in considerazione le condizioni cardiovascolari di base ed il possibile impatto delle cure sul cuore – si legge in una nota della Lilt –. Queste terapie, infatti, possono dar luogo ad effetti collaterali immediati, ma anche tardivi, che possono complicare il decorso della malattia. La prevenzione, in questo caso, si basa non solo sull’intervento dello specialista cardiologo ma, oltre all’oncologo, anche di altre figure professionali quali il nutrizionista, il fisioterapista e lo psicologo: un team multidisciplinare per attuare misure preventive atte a correggere lo stile di vita del paziente. Un corretto regime alimentare, cure riabilitative e attività fisica permettono il recupero della persona e riducono lo stato infiammatorio cronico che rappresenta un rischio di ricaduta neoplastica anche con effetti negativi sulle condizioni cardiache e circolatorie”.

La Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt Aps-Ets sede di Grosseto) è oggi in grado di adottare tutte le iniziative per una corretta attività di prevenzione – termina il comunicato -. Nei nostri ambulatori, grazie alla disponibilità del dottor Alberto Cresti, inizia un servizio di ‘cardioncologia’ dedicata ai pazienti che affrontano il percorso di cure con particolare attenzione alla possibile tossicità cardiaca dovuta all’impiego di chemioterapici”.

Grande soddisfazione espressa del direttore sanitario della Lilt, il dottor Bruno Mazzocchi: “L’attività della nostra Lilt continua a crescere grazie alla generosità di medici che si dedicano al volontariato come il dottor Cresti; la prevenzione terziaria (assistenza al malato) è un impegno costante al quale ci dedichiamo con i nostri psico oncologi, nutrizionisti e professionisti per attività fisica-riabilitativa. Oggi cresce il cuore Lilt e per i nostri soci un’attenzione in più”.

Barbara Bricca, direttore della Lilt Grosseto, ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.