Verso le regionali, l’Anpi: “Votiamo candidati fedeli ai valori antifascisti”

Grosseto. In vista delle elezioni regionali, il comitato provinciale dell’Anpi “Norma Parenti”, “saldo nella propria autonomia e indipendenza da ogni partito, ma attento alla competizione elettorale democratica, rivolge un appello alle cittadine e ai cittadini: partecipiamo al voto con coscienza e responsabilità, per difendere la Costituzione e i valori dell’antifascismo. Viviamo un tempo complesso, segnato da disillusione e stanchezza, il non votare è una resa, una rinuncia al futuro nostro e dei nostri giovani”.

“Significa abbandonare un diritto conquistato con enormi sacrifici e sancito dalla nostra Carta costituzionale – continua la nota dell’Anpi -. Senza il contributo di tutti non c’è democrazia e non c’è possibilità di incidere davvero sulla vita collettiva. Il nostro appello è rivolto a tutti gli elettori e le elettrici, ma soprattutto a chi è tentato di disertare un diritto faticosamente conquistato nella lotta di Resistenza. La destra tenta di riscrivere la storia e di scardinare i principi fondativi della Repubblica, intaccando il cuore antifascista che ne è l’anima. In gioco non ci sono solo riforme istituzionali, in primo luogo la separazione dei poteri, ma l’idea stessa di un Paese costruito sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla solidarietà”.

“Per questo l’Anpi richiama candidate e candidati al pieno rispetto della Costituzione: ogni cedimento o ambiguità verso il fascismo è incompatibile con la democrazia – prosegue il comunicato -. Oggi più che mai dobbiamo ritrovare lo spirito costituzionale come terreno condiviso e bussola capace di orientarci nelle difficoltà del presente. La pace è la prima di queste urgenze: la guerra in Ucraina, il genocidio in Palestina e in Cisgiordania minacciano l’equilibrio mondiale e nessuno può fingere che siano conflitti lontani. Dalle comunità cresce una domanda forte di pace, che deve essere sostenuta anche dalle istituzioni regionali. Accanto a questo, è fondamentale restituire forza e dignità agli Enti locali, svuotati di poteri e risorse, ma continuamente chiamati a rispondere a bisogni sociali crescenti. Aumenta notevolmente il numero di persone e famiglie scivolate nella povertà assoluta o relativa, costrette a rinunciare a cure mediche, istruzione o persino ai beni essenziali, in un Paese dove aumentano le disuguaglianze”.

“I servizi fondamentali, scuola, sanità, previdenza sociale, sicurezza, vengono progressivamente trascurati, mentre miliardi sono destinati alle spese militari. C’è il lavoro, sempre più segnato da disoccupazione, precarietà, bassi salari e morti ‘bianche’, che va ricostruito come pilastro di cittadinanza, senza discriminazioni e con piena tutela per tutti – prosegue l’Anpi -. C’è l’ambiente, dimenticato salvo quando scoppiano emergenze, mentre la crisi climatica e l’abbandono dei territori minacciano il futuro delle comunità. C’è un’economia che, al di là della propaganda, non cresce, ma piega milioni di famiglie, aggravata dall’incapacità di utilizzare i fondi europei, il cui peso schiaccerà le future generazioni. Il voto regionale non è soltanto un appuntamento elettorale: è un passaggio decisivo per la vita collettiva. Le Regioni gestiscono servizi che incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana, soprattutto la sanità, la scuola e le politiche per il lavoro. Per questo l’Anpi invita tutte e tutti a partecipare, a scegliere con libertà e coscienza chi difende i valori democratici e antifascisti, chi mette al centro la Costituzione, la giustizia sociale, il lavoro, i diritti, la pace e la salvaguardia del pianeta”.

“Invitiamo a votare liste e candidati – termina la nota – che manifestano in maniera chiara la propria fedeltà ai valori dell’antifascismo”.