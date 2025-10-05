“Progetto plasma”: aperture straordinarie dei centri trasfusionali in provincia di Grosseto

Grosseto. I centri trasfusionali dell’area grossetana aderiscono al “Progetto plasma” finanziato dalla Regione Toscana.
L’iniziativa consente una serie di aperture straordinarie dei servizi al fine di agevolare l’affluenza di donatori e di persone che vogliono diventarlo. Oltre alla donazione di sangue e plasma, sarà possibile effettuare la visita di preliminare per i futuri donatori.
L’obiettivo è quello di mantenere l’autosufficienza per il sangue e gli emoderivati. Già nel 2024 il progetto ha consentito di incrementare il numero di donazioni e quello dei donatori attivi, pertanto è stato deciso di replicare anche quest’anno.
A partire dal 6 ottobre e fino al 31 dicembre i centri trasfusionali, oltre che nei consueti orari, saranno aperti secondo questo calendario:
-
Amiata grossetana, ospedale di Castel del Piano (tel. 0564.914674): aperture la domenica dalle 8 alle 11 nei giorni del 26 ottobre, 23 novembre e 14 dicembre;
-
Colline Metallifere, nuova sede al distretto di Follonica (tel. 0566.909292): lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17;
-
Grosseto, ospedale Misericordia (tel. 0564.485235): lunedì dalle 14.30 alle 18;
-
Colline dell’Albegna, ospedale di Orbetello (tel. 0564.869129/ 0564.869122): il 9 e 30 ottobre, il 20 novembre, il 4 e il 18 dicembre dalle 14 alle 18.