“Progetto plasma”: aperture straordinarie dei centri trasfusionali in provincia di Grosseto

Grosseto. I centri trasfusionali dell’area grossetana aderiscono al “Progetto plasma” finanziato dalla Regione Toscana.

L’iniziativa consente una serie di aperture straordinarie dei servizi al fine di agevolare l’affluenza di donatori e di persone che vogliono diventarlo. Oltre alla donazione di sangue e plasma, sarà possibile effettuare la visita di preliminare per i futuri donatori.

L’obiettivo è quello di mantenere l’autosufficienza per il sangue e gli emoderivati. Già nel 2024 il progetto ha consentito di incrementare il numero di donazioni e quello dei donatori attivi, pertanto è stato deciso di replicare anche quest’anno.

A partire dal 6 ottobre e fino al 31 dicembre i centri trasfusionali, oltre che nei consueti orari, saranno aperti secondo questo calendario: