Home Colline MetallifereLavori di AdF: possibili disagi in paese e nella zona di campagna
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Lavori di AdF: possibili disagi in paese e nella zona di campagna

L'intervento è in programma giovedì 9 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Roccastrada (Grosseto). Giovedì 9 ottobre AdF sarà al lavoro a Roccastrada, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via del Convento.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada e nella zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Progetto plasma”: aperture straordinarie dei centri trasfusionali in...

Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Verso le regionali: Lidia Bai incontra le associazioni...

Rischi per aeroporto e gestione emergenza sanitaria: Comune...

Doppio intervento di AdF: possibili disagi in alcune...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: