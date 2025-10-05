Lavori di AdF: possibili disagi in paese e nella zona di campagna

Roccastrada (Grosseto). Giovedì 9 ottobre AdF sarà al lavoro a Roccastrada, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via del Convento.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 17, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada e nella zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
